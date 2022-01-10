Песков заявил, что Путину своевременно доложат об итогах переговоров в Женеве

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой встречи Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, в Госдепе заявили, что первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман обсудила с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым темы, которые будут затрону в рамках предстоящего диалога.

Как рассказал глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, Уэнди на встрече с Рябковым отметила, что Штаты будут приветствовать прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии. Она также добавила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать.

Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности состоятся в Женеве 10 января. Как подчеркнул ранее Рябков, Москва не пойдет на уступки, а язык угроз не принесет никаких результатов в диалоге с Россией. Дипломат допустил, что Вашингтон и НАТО примут позицию РФ с нежеланием. По его мнению, вероятность такого развития переговоров является высокой.