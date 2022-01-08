Посол РФ в США назвал НАТО рудиментом холодной войны

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Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе, а сам трансатлантический блок является рудиментом холодной войны.

Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов Newsweek. Слова дипломата приводятся на странице диппредставительства в Facebook.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не обещала России не расширяться на восток. В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Блинкен таким образом демонстрирует незнание истории.

Пушков напомнил, что предшественник Блинкена – госсекретарь США Джеймс Бейкер – говорил советскому лидеру Михаилу Горбачеву и министру иностранных дел СССР Эдуарду Шеварнадзе, что в случае воссоединения Германии Вашингтон был готов дать обязательство, что Североатлантический Альянс "ни на дюйм не продвинется на восток".

По мнению сенатора, Горбачев тогда просчитался в том, что не обязал американцев зафиксировать свои обещания на бумаге.