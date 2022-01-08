НАТО может согласиться отвести войска от границ с Россией – СМИ

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НАТО может согласиться отвести свои войска подальше от границ с Россией в рамках переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По информации издания, Североатлантический Альянс пойдет на такой шаг только в случае снижения напряженности на границе Украины и России. В частности, при отводе войск РФ.
Также сообщается, что на предстоящих переговорах с Москвой НАТО откажется давать обязательства о нерасширении на восток, поскольку уставные документы организации подразумевают такую возможность.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов выслушать обеспокоенности России по гарантиям безопасности. Он добавил, что представители стран НАТО также рассчитывают, что Москва внимательно выслушает их озабоченности.
Он добавил, что диалог с Россией должен строиться на взаимовыгодной основе и проходить с учетом мнения европейских партнеров альянса. Также генсек НАТО отметил, что на заседании совета будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, ситуация на Украине и вокруг нее.
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