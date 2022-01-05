В МИД обвинили НАТО в росте напряженности вокруг внутриукраинского конфликта

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обвинил НАТО в попытке повысить напряженность вокруг внутриукраинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, дипломат обратил внимание на проведение внеочередной встречи глав МИД альянса.

"Это все вписывается в их линию, направленную на повышение напряженности вокруг внутриукраинского кризиса, линию позиционирования России как стороны в конфликте. Здесь ничего удивительного нет", – заявил Грушко.

Ранее стало известно, что замглавы МИД РФ будет представлять Россию на заседании Совета Россия – НАТО, которое запланировано на 12 января. Кроме того, в состав делегации войдут представители Минобороны.