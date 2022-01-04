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Политика

04 января, 22:18

Украина и Чехия договорились о шагах по сдерживанию РФ

политика

Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Министры иностранных дел Украины и Чехии Дмитрий Кулеба и Ян Липовский договорились о совместных шагах по сдерживанию России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба провел с Липовским телефонный разговор. В ходе обсуждения были согласованы позиции Украины и Чехии на фоне "агрессивных действий РФ".

"Министры договорились об общих шагах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии", – говорится в сообщении.

Стороны также договорились о совместном визите министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии на Украину.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что совет Россия – НАТО на заседании 12 января рассмотрит вопросы военной безопасности в Европе. Он подчеркнул, что на заседании планируют обсудить ситуацию на Украине и вокруг нее.

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