Политолог рассказал об опасном звонке для Украины

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Украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным становится опасным звонком для Украины. Об этом он рассказал в своей статье на портале "Главред".
Ранее в ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
В ходе диалога Байден пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.
Кулик обратил внимание, что Байден провел переговоры с Путиным без предварительных консультаций с украинским руководством.
"Для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность – это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке", – сказал политолог.
Эксперт заявил, что мировым лидерам нужно считаться с позицией Украины, а не ставить перед фактом после принятия глобальных решений.
"В украинском руководстве Вашингтон не видит надежного партнера и субъекта. А это – вина украинской власти, ведь она не смогла доказать, что мы являемся теми, с кем стоит сначала говорить, а уже потом звонить Путину", – подчеркнул эксперт.
Кулик резюмировал, что украинское руководство дискредитировало само себя перед властями США.
Ранее Зеленский подтвердил, что 2 января проведет телефонный разговор с Байденом. Украинский глава сообщил, что во время беседы планируется скоординировать общие действия для мира на Украине и безопасности в Европе.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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