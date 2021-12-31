Телефонный разговор Путина и Байдена завершился

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Телефонный разговор Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена завершился. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.
В сообщении указано, что разговор завершился в пятницу, 31 декабря, в 00:25 по московскому времени. Таким образом, переговоры президентов продолжались 50 минут.
Факт завершения разговора также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Закончили", – подтвердил он.
Ранее стало известно о начале разговора Путина и Байдена. Переговоры стартовали в четверг, 30 декабря, в 23:35 по московскому времени.
До этого Песков сообщал, что в ходе разговора лидеры затронут те же вопросы, которые они обсуждали во время предыдущей беседы, которая состоялась 7 декабря по защищенной видеосвязи.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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