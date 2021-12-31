Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

00:47

Телефонный разговор Путина и Байдена завершился

политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Телефонный разговор Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена завершился. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

В сообщении указано, что разговор завершился в пятницу, 31 декабря, в 00:25 по московскому времени. Таким образом, переговоры президентов продолжались 50 минут.

Факт завершения разговора также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Закончили", – подтвердил он.

Ранее стало известно о начале разговора Путина и Байдена. Переговоры стартовали в четверг, 30 декабря, в 23:35 по московскому времени.

До этого Песков сообщал, что в ходе разговора лидеры затронут те же вопросы, которые они обсуждали во время предыдущей беседы, которая состоялась 7 декабря по защищенной видеосвязи.

Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать