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Политика

07 декабря, 20:22

Переговоры Путина и Байдена завершились

политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель/POOL

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена завершились около 20:10 по московскому времени. Беседа президентов началась примерно в 18:08 и продлилась чуть более двух часов.

Общение лидеров государств проводилось по защищенной видеосвязи.

В Белом доме заявили, что после завершения переговоров Байден планирует пообщаться с европейскими союзниками. По данным ТАСС, американский президент поговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявлял, что Путин и Байден в ходе переговоров могут обсудить юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Также ожидалось, что лидеры коснутся вопроса размещения угрожающих России оружейных систем на территории стран, сопредельных с РФ.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк предполагал, что Путин и Байден обсудят продление ограничений стратегического вооружения, а также космическую и кибернетическую безопасность. По его словам, кроме Украины, есть и другие важные серьезные региональные конфликты, которые находятся в центре внимания Москвы и Вашингтона.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не предаваться эмоциональным ожиданиям от встречи глав двух государств.

Путин и Байден завершили двусторонние переговоры

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