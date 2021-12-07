Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

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Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по защищенной видеосвязи.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявлял, что главы могут обсудить юридические договоренности, которые смогут исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Также ожидается, что лидеры поднимут вопрос размещения угрожающих России оружейных систем на территории стран, сопредельных с РФ.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк предположил, что Путин и Байден обсудят продление ограничений стратегического вооружения, а также космическую и кибернетическую безопасность. По его словам, кроме Украины, есть и другие важные серьезные региональные конфликты, которые находятся в центре внимания Москвы и Вашингтона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не предаваться эмоциональным ожиданиям от встречи глав двух государств. Также он сравнил состояние отношений между Россией и США с авгиевыми конюшнями.

