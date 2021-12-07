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Политика

09:33

Путин не будет предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четверке"

власть политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин в ходе переговоров с Джо Байденом не будет предлагать ему присоединиться к "нормандской четверке", поскольку это является самодостаточным форматом. Об этом рассказал Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи в закрытом режиме. Заявлений по итогам переговоров Путин не планирует.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк предположил, какие темы могут быть затронуты в рамках общения лидеров РФ и США. В частности, он выделил продление ограничений стратегического вооружения, а также космическую и кибернетическую безопасность.

В то же время в администрации США заявили, что Байден не будет грозить пальцем российскому лидеру. Ожидается, что американский президент проведет переговоры в профессиональной и откровенной манере и даст понять, что в США готовы к действиям по сдерживанию и дипломатии.

Путин проведет переговоры с президентом США вечером 7 декабря

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