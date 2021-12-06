В Белом доме заявили, что Байден не будет грозить пальцем Путину

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Джо Байден не будет грозить пальцем Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, американский лидер проведет переговоры в профессиональной и откровенной манере и даст понять, что в США готовы к действиям по сдерживанию и дипломатии.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по защищенной видеосвязи. По словам Дмитрия Пескова, первые кадры продолжительной беседы покажут, однако общение будет производиться в закрытом режиме. Заявлений по итогам переговоров Путин не планирует.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк предположил, какие темы могут быть затронуты в рамках общения лидеров РФ и США. В частности, он выделил продление ограничений стратегического вооружения, а также космическую и кибернетическую безопасность.

