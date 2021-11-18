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Политика

17:18

Путин сообщил, что РФ готова к диалогу с США даже при расхождении позиций

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США, даже если позиции стран кардинально расходятся. Об этом глава государства сообщил в ходе расширенного заседания коллегии МИД, пишет РИА Новости.

"По многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции расходятся подчас кардинально. Однако мы открыты к контактам и к обмену мнениями, к конструктивному диалогу", – отметил российский лидер.

Путин считает, что возможности для диалога и выправления отношений приоткрыл саммит с президентом США Джо Байденом. По его словам, кое-что уже делается. Российский президент считает важным последовательное развитие достигнутых договоренностей с обеих сторон. Он отметил, что уже начата совместная работа по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности.

Президент также напомнил, что США забрали у России дипломатическую собственность в нарушение международных норм и правил.

"Просто забрали собственность и все, где там Венская конвенция? И разговаривать не хотят даже на эту тему. Странно даже как-то – цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем. Нет, не очень вроде бы", – добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что Европа использует миграционный кризис с целью давления на Минск. Он также раскритиковал польскую сторону за использование водометов и слезоточивого газа в отношении мигрантов, среди которых есть дети.

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