Путин рассказал о подготовке новой редакции концепции внешней политики РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Миролюбивость как один из основных принципов российского государства найдет отражение в новой редакции концепции внешней политики и работе министерства иностранных дел РФ, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Президент отметил важность того, что фундаментальные ценности российского общества, такие как уважение к родному языку, истории, культуре и традициям, закреплены в Конституции.

"То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества", – сказал Путин.

Президент РФ отметил, что в новой редакции концепции внешней политики будут зафиксированы конкретные ее направления с учетом текущей непростой международной обстановки.

"Этот документ, наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности, по сути, будет являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств", – заключил Путин.

Ранее Путин подписал указ, который утверждает основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. В числе перечисленных в документе мер, направленных на определение долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, – прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, а также совершенствование системы стратегического планирования.