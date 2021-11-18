Путин рассказал о подготовке новой редакции концепции внешней политики РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Миролюбивость как один из основных принципов российского государства найдет отражение в новой редакции концепции внешней политики и работе министерства иностранных дел РФ, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Президент отметил важность того, что фундаментальные ценности российского общества, такие как уважение к родному языку, истории, культуре и традициям, закреплены в Конституции.
"То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного самостоятельного миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества", – сказал Путин.
Президент РФ отметил, что в новой редакции концепции внешней политики будут зафиксированы конкретные ее направления с учетом текущей непростой международной обстановки.
"Этот документ, наряду с утвержденной летом стратегией национальной безопасности, по сути, будет являться дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств", – заключил Путин.
Ранее Путин подписал указ, который утверждает основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. В числе перечисленных в документе мер, направленных на определение долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, – прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, а также совершенствование системы стратегического планирования.
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