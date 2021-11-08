Путин утвердил основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, который утверждает основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Государственная политика в сфере стратегического планирования представляет собой совокупность скоординированных мер, направленных на определение с учетом национальных интересов Российской Федерации долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения", – говорится в нем.
Также в числе мер – прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, совершенствование системы стратегического планирования.
К целям госполитики были отнесены создание условий для долгосрочного устойчивого развития страны, организация взаимодействия органов власти для реализации стратегических национальных приоритетов, формирование эффективной системы стратегического планирования, обеспечение эффективного использования ресурсов и повышение эффективности государственной макроэкономической политики. Кроме того, к ним причислили формирование ориентиров для инвесторов при принятии долгосрочных инвестиционных решений.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее Владимир Путин заявил, что стратегическое планирование должно учитывать важность надежной защиты россиян от внутренних и внешних угроз. Об этом глава государства рассказал на заседании Совбеза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: