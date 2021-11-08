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Политика

20:40

Путин утвердил основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, который утверждает основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Государственная политика в сфере стратегического планирования представляет собой совокупность скоординированных мер, направленных на определение с учетом национальных интересов Российской Федерации долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения", – говорится в нем.

Также в числе мер – прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, совершенствование системы стратегического планирования.

К целям госполитики были отнесены создание условий для долгосрочного устойчивого развития страны, организация взаимодействия органов власти для реализации стратегических национальных приоритетов, формирование эффективной системы стратегического планирования, обеспечение эффективного использования ресурсов и повышение эффективности государственной макроэкономической политики. Кроме того, к ним причислили формирование ориентиров для инвесторов при принятии долгосрочных инвестиционных решений.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Владимир Путин заявил, что стратегическое планирование должно учитывать важность надежной защиты россиян от внутренних и внешних угроз. Об этом глава государства рассказал на заседании Совбеза.

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