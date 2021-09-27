Стратегическое планирование должно учитывать защиту россиян от угроз – Путин

15:55
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что стратегическое планирование должно учитывать важность надежной защиты россиян от внутренних и внешних угроз, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, направленные на достижение единых целей.
Путин пояснил, что прежде всего это сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни граждан. Также, по словам президента, это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие, забота об окружающей среде и защита страны от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета.
Президент добавил, что практика, которая сложилась в России, пока не обеспечивает комплексный подход в стратегическом планировании.
"Например, ряд документов – прежде всего на региональном и муниципальном уровне – не согласуется иногда между собой по целям и срокам, при их реализации не всегда удается наладить должное межведомственное взаимодействие", – пояснил лидер страны.
Он также призвал при совершенствовании стратегического планирования использовать опыт других стран и крупных компаний, но адаптировать его к российским условиям. По мнению Путина, нужно "не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области".
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на фоне изменения внутренней и внешней обстановки меняется и характер угроз, из-за чего растет важность обновления российской стратегии национальной безопасности.
По его словам, согласно федеральному закону о стратегическом планировании, стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта документа продолжалась около года.
Он подчеркнул, что решение не было внезапным, и напомнил, что последняя редакция документа была принята в конце декабря 2015 года. По его словам, в рабочую группу по подготовке нового документа входили представители министерств и ведомств, деятели науки и представители общественности.
Говоря об угрозах, Патрушев заявил, что, стремясь к мировой гегемонии, страны Запада провоцируют межгосударственные противоречия, которые ведут к размытию системы международной безопасности. Он также напомнил о недружественных действиях по отношению к России, нацеленных на ослабление ее целостности и оборонного потенциала.
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