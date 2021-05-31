В МИД рассказали об угрозе вовлечения SWIFT в "санкционную спираль"

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Система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против России, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что вводить санкции может только легитимный орган, в соответствии с международным правом таким является Совбез ООН. Поэтому односторонние ограничительные меры, которые принимают отдельные страны, нельзя назвать санкциями.

Биричевский также добавил, что пока не идет речи об отключении России от SWIFT, но, несмотря на это, в стране уже началась разработка аналога этой системы.

"Такая работа начата", – подтвердил Биричевский.

Ранее стало известно, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.