ЦБ оценил вероятность отключения России от SWIFT

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Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что в регуляторе не видят рисков отключения страны от платежной системы SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему", – пояснила Скоробогатова.

Она отметила, что у регулятора есть прямой контакт с московским офисом SWIFT, где подтвердили информацию о том, что система продолжит работать в штатном режиме без каких-либо проблем.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.