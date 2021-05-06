Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты поинтересовались у госсекретаря, рассматривают ли на данный момент США принятие таких мер.

"Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходить о попытках сдержать агрессию", – ответил Блинкен.

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены отвечать на якобы агрессию со стороны РФ, но лишь потому что "такие действия не могут оставаться без ответа".

Кроме того, по словам госсекретаря, США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.