Захарова прокомментировала ситуацию с платежной системой SWIFT

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возможное отключение страны от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает RT.
"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам", – сказала она.
Захарова отметила, что альтернативным инструментом может являться "Система передачи финансовых сообщений" Банка России.
"В настоящее время обсуждаются варианты её сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", – объяснила представитель МИД.
Кроме того, она рассказала о развитии сотрудничества между российской системой МИР и иностранными аналогами.
"Подобные кобрендинговые карты работают как в России, так и за рубежом. В частности, различные операции по ним уже доступны в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции", – подчеркнула Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что альтернативу международной платежной системе SWIFT удастся найти в короткие сроки, если для России будут введены ограничения.
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