В Совфеде ответили на призывы отключить РФ от SWIFT

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В случае отключения России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT Евросоюз будет платить за нефть "наличными в чемоданах". Об этом сообщил первый заместитель главы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
По его словам, Европарламент является органом, который ничего не решает. Кроме того, его резолюции не имеют юридической силы.
"Он превратился в очаг русофобии", – цитирует Джабарова РИА Новости.
Он также добавил, что в настоящее время у России готов дублер этой системы.
"Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава РФ", – уточнил сенатор.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.
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