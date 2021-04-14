В МИД обозначили план в случае отключения от SWIFT

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В российском МИД рассказали о плане действий в случае отключения от SWIFT. Об этом сообщил замглавы дипведомства Александр Панкин в беседе с РИА Новости.

Замминистра подчеркнул, что Россия в данный момент не намерена отказываться от SWIFT

"Но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы. – Прим. ред.)", – заявил Панкин.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT не стоит на повестке дня.

"Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать. – Прим. ред.)", – заключил Панкин.

Ранее Панкин допустил, что в России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT. Подобное решение эксперт охарактеризовал как ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о работе России над отказом от западных платежных систем. Министр отмечал, что РФ необходимо двигаться в направлении перехода к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами.