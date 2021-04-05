В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

По его словам, развитие альтернативных SWIFT систем – это не только реакция на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере.

Панкин уверен, что российская альтернатива будет более продвинутой и не станет претендовать на монополию в этой сфере.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления оппонентов России, особенно США, продолжаются по нарастающей. По его словам, эти действия носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одну из угроз.

При этом были названы последствия отключения России от системы платежей SWIFT. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов заявлял, что при отключении России от этой системы появятся панические валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности рубль придет в норму.

Специалист подчеркивал, что стратегически рубль обеспечен российскими золотовалютными резервами. Кроме того, по словам эксперта, экспортеры могут перейти на расчеты в евро и юанях через альтернативные SWIFT-системы.