СК проверит информацию об оскорблении блогером пожилых людей в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об оскорблении пожилых москвичек на камеру. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве проводится процессуальная проверка", – говорится в сообщении.

По результатам проверки Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову предоставить доклад.

Ранее мужчину задержала полиция. Свои действия 37-летний москвич объяснил желанием привлечь аудиторию и набрать подписчиков в соцсетях. От полиции он планировал скрыться путем выезда из РФ.

