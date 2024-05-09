09 мая, 18:25Происшествия
Мужчину задержали за оскорбление пожилых женщин на камеру в Москве
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Полиция задержала в Москве ранее судимого мужчину за оскорбление пожилых женщин на камеру. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Видеоролики соответствующего содержания обнаружили в Сети. После этого полиция установила личность их владельца. Им оказался 37-летний москвич.
"Испугавшись поднявшейся волны негодования в свой адрес, мужчина попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья. Но был задержан сотрудниками полиции в столичном аэропорту и доставлен в территориальный отдел полиции", – рассказала Волк.
Сейчас в отношении мужчины проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее суд в Челябинске решил выдворить из РФ мужчину, оскорбившего девушку – бойца UFC. Приехавший на заработки мужчина оскорбил девушку из-за ее внешнего вида. Помимо выдворения, ему назначили штраф.