Мужчину задержали за оскорбление пожилых женщин на камеру в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полиция задержала в Москве ранее судимого мужчину за оскорбление пожилых женщин на камеру. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Видеоролики соответствующего содержания обнаружили в Сети. После этого полиция установила личность их владельца. Им оказался 37-летний москвич.

"Испугавшись поднявшейся волны негодования в свой адрес, мужчина попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья. Но был задержан сотрудниками полиции в столичном аэропорту и доставлен в территориальный отдел полиции", – рассказала Волк.

Сейчас в отношении мужчины проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее суд в Челябинске решил выдворить из РФ мужчину, оскорбившего девушку – бойца UFC. Приехавший на заработки мужчина оскорбил девушку из-за ее внешнего вида. Помимо выдворения, ему назначили штраф.

