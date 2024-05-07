Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС РФ

Фото: youtube.com/@vvlashchenko (Дмитрий Иванов признан в РФ иноагентом)

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова (признан в РФ иноагентом), известного как Камикадзе Ди, за распространение фейков о российской армии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Иванова <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его задержания или экстрадиции", – уточнили там.

Блогер покинул РФ еще в 2017 году. В 2022 году он стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ).

Причиной якобы послужили его видео о событиях в Мариуполе, а также записи с критическими оценками официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Позднее Иванова объявили в федеральный розыск. В конце апреля 2024 года СКР потребовал заочно арестовать его.

