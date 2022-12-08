Блогера Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск

Фото: телеграм-канал Mash (Камикадзе Ди признан в России иноагентом)

Правоохранители объявили в розыск российского блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом), сообщает ТАСС.

В сентябре Камикадзе Ди, который является главным редактором сайта CarambaTV.ru, стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о Вооруженных силах России.

Причиной стали опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе, а также записи, в которых блогер критически отозвался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой.

Камикадзе Ди покинул Россию еще в 2017 году. Тогда правоохранительные органы проверяли его на предмет склонения граждан к самоубийству.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование дела в отношении бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Ильи Яшина. Политика признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

О задержании Яшина стало известно в ночь на 28 июня. Журналистка Ирина Баблоян, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что Яшина задержали у Новодевичьего монастыря и доставили в ОМВД "Лужники".

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