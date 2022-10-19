Больше 100 уголовных дел о дискредитации ВС РФ возбудили с начала СВО – МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше 100 уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил России возбудили после начала спецоперации на Украине. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"За дискредитацию вооруженных сил <...> по нашим материалам возбуждено свыше 100 уголовных дел", – цитирует его "Интерфакс".

Кроме того, российские правоохранители пресекли еще порядка 4,5 тысячи административных правонарушений, связанных с недостоверным информированием о действиях ВС РФ.

В начале марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о российской армии. За подобные фейки гражданам грозит наказание в виде крупных штрафов, а также лишения свободы на срок от 1 до 15 лет.

Как объяснила психолог Эрстея Дэйс, о недостоверности информации про спецоперацию РФ на Украине может свидетельствовать ее чрезмерно запугивающее содержание, порочащие высказывания в адрес ответственных лиц, а также призывы к срочному распространению сведений.



ГД приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях ВС России

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