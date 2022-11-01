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СК завершил расследование дела бывшего мундепа Яшина о фейках о ВС РФ
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Следователи закончили расследование дела в отношении бывшего муниципального депутата по Красносельскому району столицы Ильи Яшина о фейках о российской армии, сообщается на сайте СК России.
Яшина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.
Политик был задержан в ночь на 28 июня у Новодевичьего монастыря. Его доставили в ОМВД "Лужники".
Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил, что Яшин хватал его за форму, оскорблял и отталкивал руками. При этом журналистка Ирина Баблоян, которая стала очевидцем случившегося, опровергла данные заявления.
"Московский патруль": суд арестовал мундепа Яшина
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