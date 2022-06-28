Суд арестовал Илью Яшина на 15 суток

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Хамовнический суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина на 15 суток за неповиновение полицейским. Об этом сообщает ТАСС.

Яшина признали виновным по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

О задержании политика стало известно в ночь на 28 июня. Журналистка Ирина Баблоян, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что Яшина задержали у Новодевичьего монастыря и доставили в ОМВД "Лужники".

Один из сотрудников полиции сообщил, что депутат хватал его за форму, оскорблял и отталкивал руками. В свою очередь, Баблоян опровергает эти заявления.

