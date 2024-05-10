Политолог Коньков: правительство будет частично сформировано к 13 мая

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К началу рабочей недели новый состав российского правительства будет частично сформирован. Такое предположение в беседе с "Лентой.ру" высказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.

Эксперт также объяснил, почему новость о предложении кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ появилась рано утром. Он отметил, что решение было принято за некоторое время до этого, однако его не хотели оглашать в День Победы.

Коньков также не исключил, что раннее объявление связано с тем, что в течение дня в Госдуме должна начаться работа по кадровым вопросам. Депутаты будут решать кадровые вопросы во время отдыха россиян, чтобы к началу рабочей недели правительство могло приступить к выполнению своих обязанностей, отметил он.

Ранее в Госдуму внесли проект постановления о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Его кандидатуру предложил Путин. Днем 10 мая ГД обсудит вопрос на пленарном заседании.

