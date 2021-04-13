Песков допустил отключение России от западных платежных систем

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил введение ограничений на применение платежных систем Visa и Mastercard в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, подобные шаги возможны на фоне ограничений в отношении Российской Федерации со стороны западных государств.

"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", – заявил Песков, отвечая на вопрос о зарубежных платежных системах.

Ранее замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что в России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT. Подобное решение эксперт охарактеризовал как ответ на необходимость модернизации методов осуществления платежей.

