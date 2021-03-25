Глава Visa в РФ спрогнозировал конец эпохи пластиковых карт

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Пластиковые карты через 10 лет могут исчезнуть из жизни граждан. Такое предположение сделал глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

По его словам, ряд крупных банков не выдает пластиковые карты 30% своих клиентов, они находятся в телефоне. Он добавил, что в течение последнего года доля бесконтактной оплаты в стране выросла более чем на 70%.

При этом специалист не исключил, что ряд туристов все-таки будут использовать карты в странах, где нельзя оплачивать покупку телефоном.

"Когда ситуация с пандемией, наконец, улучшится, и люди начнут опять путешествовать, – тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что не во всех странах все-таки можно оплачивать покупки телефоном или без карты", – цитирует Бернера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что цифровые карты в период пандемии стали более востребованы среди россиян, но большая часть операций еще приходится на офлайн-магазины. По данным аналитиков, доля бесконтактных операций по картам в обычных магазинах составила 57%. На транзакции в Сети пришлось 43%.

