Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с карт

Фото: depositphotos/LDProd

Начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский рассказал о новой схеме кражи денег с карт, которой пользуются мошенники, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам специалиста, клиенту банка поступает предложение от злоумышленников добавить себе в телефон "защищенную карту" и перевести на нее свои средства. После мошенники похищают с нее деньги.

Также клиента оповещают о якобы выданном ему потребительском кредите, для отмены которого нужно создать заявку на новый счет и перевести на него свои средства.

"В самом худшем случае при попадании на такую схему человек не только лишается своих денег, но и остается должен банку", – добавил Велигодский.

Ранее сообщалось о другом способе для кражи данных банковских карт россиян. Аферисты предупреждают клиентов банков о якобы имеющихся у них долгах по ЖКХ, появившихся в этом году во время изоляции. В дальнейшем людям предлагают оплатить поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях. Таким образом злоумышленники выманивают личные данные граждан.