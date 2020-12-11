Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с карт

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Начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский рассказал о новой схеме кражи денег с карт, которой пользуются мошенники, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам специалиста, клиенту банка поступает предложение от злоумышленников добавить себе в телефон "защищенную карту" и перевести на нее свои средства. После мошенники похищают с нее деньги.
Также клиента оповещают о якобы выданном ему потребительском кредите, для отмены которого нужно создать заявку на новый счет и перевести на него свои средства.
"В самом худшем случае при попадании на такую схему человек не только лишается своих денег, но и остается должен банку", – добавил Велигодский.
Ранее сообщалось о другом способе для кражи данных банковских карт россиян. Аферисты предупреждают клиентов банков о якобы имеющихся у них долгах по ЖКХ, появившихся в этом году во время изоляции. В дальнейшем людям предлагают оплатить поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях. Таким образом злоумышленники выманивают личные данные граждан.
Эксперт рассказал, как будут распознавать телефонных мошенников
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