Эксперт сообщил о новом виде мошенничества с фальшивыми квитанциями за ЖКУ

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Мошенники придумали новый способ для кражи данных банковских карт россиян. Об этом говорится на официальном сайте банка ВТБ.
По информации пресс-службы, аферисты предупреждают клиентов банков о якобы имеющихся у них долгах по ЖКХ, появившихся в этом году во время изоляции. В дальнейшем людям предлагают оплатить поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях. Таким образом злоумышленники выманивают личные данные граждан.
"Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности действительно может быть для отдельных жильцов актуальным", – рассказал вице-президент ВТБ, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.
Он уточнил, что в ВТБ уже обращались клиенты, столкнувшиеся с подобной схемой обмана. Сумма не была фиксированной и варьировалась в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.
"Важно помнить, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг", – предупредил Киричек.
По словам руководителя департамента эквайринга, при сомнениях стоит также перезвонить по номеру своей управляющей компании.
Ранее россияне рассказали об активизации мошенников в период пандемии. При этом 83% тех, кто столкнулся с мошенничеством в Сети, не заявляли в правоохранительные органы о произошедшем.
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