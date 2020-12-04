Эксперт сообщил о новом виде мошенничества с фальшивыми квитанциями за ЖКУ

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Мошенники придумали новый способ для кражи данных банковских карт россиян. Об этом говорится на официальном сайте банка ВТБ.

По информации пресс-службы, аферисты предупреждают клиентов банков о якобы имеющихся у них долгах по ЖКХ, появившихся в этом году во время изоляции. В дальнейшем людям предлагают оплатить поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях. Таким образом злоумышленники выманивают личные данные граждан.

"Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности действительно может быть для отдельных жильцов актуальным", – рассказал вице-президент ВТБ, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.

Он уточнил, что в ВТБ уже обращались клиенты, столкнувшиеся с подобной схемой обмана. Сумма не была фиксированной и варьировалась в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.

"Важно помнить, что информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна гражданам в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг", – предупредил Киричек.

По словам руководителя департамента эквайринга, при сомнениях стоит также перезвонить по номеру своей управляющей компании.

Ранее россияне рассказали об активизации мошенников в период пандемии. При этом 83% тех, кто столкнулся с мошенничеством в Сети, не заявляли в правоохранительные органы о произошедшем.