Россияне рассказали об активизации мошенников в период пандемии

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Жители России стали чаще сталкиваться с мошенниками в Сети во время пандемии, сообщает RT со ссылкой на опрос Центра социологических исследований АНО "Диалог".

Данные опроса свидетельствуют, что количество обманутых россиян за пандемию возросло в два раза.

"Если до марта 2020 года об опыте столкновения с интернет-мошенниками заявляли лишь 25% опрошенных, то в период пандемии эта цифра увеличилась до 54%", – говорится в сообщении.

Чаще всего участники опроса сталкивались с мошенничеством в соцсетях (55%), через мобильную связь (46%) и личную электронную почту (20%). В большинстве случаев, по сообщению респондентов, мошенники интересовались банковскими и паспортными данными.

"Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тысяч рублей на человека", – свидетельствуют данные опроса.

При этом 83% тех, кто столкнулся с мошенничеством в Сети, не заявляли в правоохранительные органы о произошедшем.

В исследовании участвовали 1,4 тысячи респондентов из 75 российских регионов.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана россиян. Сообщалось, что злоумышленники в ходе разговора пытаются выяснить, в каких банках хранятся персональные данные собеседника. Затем звонившие предупреждают, что передадут данные об инциденте в перечисленные банки, а их служба безопасности в скором времени перезвонит.