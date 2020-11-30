Россияне рассказали об активизации мошенников в период пандемии

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Жители России стали чаще сталкиваться с мошенниками в Сети во время пандемии, сообщает RT со ссылкой на опрос Центра социологических исследований АНО "Диалог".
Данные опроса свидетельствуют, что количество обманутых россиян за пандемию возросло в два раза.
"Если до марта 2020 года об опыте столкновения с интернет-мошенниками заявляли лишь 25% опрошенных, то в период пандемии эта цифра увеличилась до 54%", – говорится в сообщении.
Чаще всего участники опроса сталкивались с мошенничеством в соцсетях (55%), через мобильную связь (46%) и личную электронную почту (20%). В большинстве случаев, по сообщению респондентов, мошенники интересовались банковскими и паспортными данными.
"Средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тысяч рублей на человека", – свидетельствуют данные опроса.
При этом 83% тех, кто столкнулся с мошенничеством в Сети, не заявляли в правоохранительные органы о произошедшем.
В исследовании участвовали 1,4 тысячи респондентов из 75 российских регионов.
Ранее мошенники придумали новый способ обмана россиян. Сообщалось, что злоумышленники в ходе разговора пытаются выяснить, в каких банках хранятся персональные данные собеседника. Затем звонившие предупреждают, что передадут данные об инциденте в перечисленные банки, а их служба безопасности в скором времени перезвонит.
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