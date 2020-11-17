Эксперт рассказал, как проверить смартфон на предмет взлома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин рассказал агентству "Прайм", как проверить смартфон с ОС Android на предмет взлома.

По словам специалиста, устройство, в которое проник мошенник, постоянно взаимодействует через интернет с каким-либо сервисом.

"Мониторинг ресурсов ОС Android позволит пользователю обнаружить такую активность. Речь идет о различных программных закладках и троянских программах. Если в устройстве резко возрос потребляемый трафик, а также быстро начал тратиться заряд батареи, то это признаки взлома", – пояснил Курамин.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперт рекомендует пользоваться антивирусным ПО для смартфонов, а также следить за статистикой потребления интернет-трафика. Если пользователь обнаружил взлом телефона, то ему нужно обратиться в сервисный центр за переустановкой ОС Android.

Ранее эксперт рассказал, как использовать второе пространство смартфона. По словам специалиста, в данное пространство можно добавить контакты, различную информацию, приложения. Также на устройствах с ОС Android в данной области можно использовать другие учетные записи.