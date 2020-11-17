Эксперт рассказал, как проверить смартфон на предмет взлома

09:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин рассказал агентству "Прайм", как проверить смартфон с ОС Android на предмет взлома.
По словам специалиста, устройство, в которое проник мошенник, постоянно взаимодействует через интернет с каким-либо сервисом.
"Мониторинг ресурсов ОС Android позволит пользователю обнаружить такую активность. Речь идет о различных программных закладках и троянских программах. Если в устройстве резко возрос потребляемый трафик, а также быстро начал тратиться заряд батареи, то это признаки взлома", – пояснил Курамин.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперт рекомендует пользоваться антивирусным ПО для смартфонов, а также следить за статистикой потребления интернет-трафика. Если пользователь обнаружил взлом телефона, то ему нужно обратиться в сервисный центр за переустановкой ОС Android.
Ранее эксперт рассказал, как использовать второе пространство смартфона. По словам специалиста, в данное пространство можно добавить контакты, различную информацию, приложения. Также на устройствах с ОС Android в данной области можно использовать другие учетные записи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: