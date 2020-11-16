Эксперт рассказал, как использовать второе пространство смартфона

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин рассказал агентству "Прайм", как можно с пользой использовать вторую рабочую область в смартфоне.
По словам специалиста, в данное пространство можно добавить контакты, различную информацию, приложения. Также на устройствах с ОС Android в данной области можно использовать другие учетные записи.
"К примеру, таким способом можно отделить рабочее от личного. Кроме того, родители, которые часто дают детям поиграть в свой телефон, могут не беспокоиться о своих даных", – рассказал эксперт.
По словам специалиста, найти такую функцию можно в настройках во вкладке "Особые возможности". Однако Аверин предупредил, что она доступна не на всех гаджетах.
Ранее специалист Роскачества Алеся Боровикова рекомендовала за час до сна отключать телефон или переводить его в ночной режим для снижения нагрузки на глаза. Также она не рекомендовала оставлять на ночь телефон на зарядке. Это, по ее словам, поможет сохранить срок службы аккумулятора.
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