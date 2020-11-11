Ученые рассказали, как гаджеты влияют на скорость чтения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американские ученые выяснили, что при чтении информации на гаджетах скорость усвоения информации снижается, сообщает "Мир 24".

Исследователи пришли к выводу, что на это влияют размеры дисплея и выбранный шрифт. Это исходит из эксперимента, который провели ученые. В его рамках 40 человек (30 с нормальным зрением, 10 – с плохим) прочитали 48 историй из сказок братьев Гримм. Каждая была представлена на ноутбуке, планшете и смартфоне и в одном из восьми размеров шрифта.

Выяснилось, что для достижения 80% максимально возможной скорости чтения необходимо, чтобы в одной строке отображалось хотя бы 13 символов. Для людей с плохим зрением требуется 8 символов в строке.

В связи с этим чем меньше дисплей и больше шрифт, тем скорость чтения будет медленнее. Так, ученые отметили, что при считывании информации на смарт-часах скорость снижается в несколько раз. Исследователи подчеркнули, что на скорость чтения также влияют другие факторы, такие как пространство между отдельными символами.

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