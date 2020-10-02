Ученые нашли новый способ побороть старение мозга

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Ученые университетов Восточной Англии и Флоренции (Италия), а также института Квадрам в Великобритании выяснили, что трансплантацию кишечного микробиома можно использовать для омоложения мозга. Об этом говорится в журнале Nature Immunology.

Исследователи провели процедуру по пересадке фекальных масс от взрослых мышей более молодым грызунам. После оценки состояния животных ученые пришли к выводу, что у молодых мышей произошли изменения в пространственном обучении и памяти.

Ученые заявили, что при транспортировке фекалий от старого грызуна к молодому происходят сдвиги в составе микробиоты кишечника и нервной системы. По их мнению, пересадка микробиома кишечника от молодых доноров старым может оказать воздействие на когнитивные функции пожилых пациентов.

Ранее британские врачи заявили, что внезапные перепады настроения могут быть предвестниками сосудистой деменции. Эмоциональные "качели" зачастую сигнализируют о скрытых переживаниях человека, перенесенном им стрессе или гормональном сбое, но иногда они могут говорить о наличии серьезного заболевания, уточнили специалисты.

Как правило, деменция является следствием инсульта или нескольких микроинсультов, повреждающих мозг. Ущерб носит необратимый характер, отмечают эксперты. Чтобы сократить риски возникновения болезни, по словам специалистов, следует выполнять несколько правил здорового образа жизни: не пить, не курить, отказаться от кофе и проводить больше времени на свежем воздухе.

