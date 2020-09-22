Врачи назвали неожиданный признак деменции

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Британские врачи заявили, что внезапные перепады настроения могут быть предвестниками сосудистой деменции – опасного заболевания мозга, сообщает "Вечерняя Москва".

Эмоциональные "качели" зачастую сигнализируют о скрытых переживаниях человека, перенесенном им стрессе или гормональном сбое. Но иногда они могут говорить о наличии серьезного заболевания.

Как правило, деменция является следствием инсульта или нескольких микроинсультов, повреждающих мозг. Ущерб носит необратимый характер, отмечают эксперты.

Чтобы сократить риски возникновения болезни, следует выполнять несколько правил здорового образа жизни: не пить, не курить, отказаться от кофе и проводить больше времени на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что ученые нашли новый подход к лечению болезни Альцгеймера. Они попробовали воздействовать на нейровоспаление, вызывающее болезнь, с помощью специально разработанных антител.