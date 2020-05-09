Ученые узнали о способности герпеса вызывать болезнь Альцгеймера

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Биологи из Орхусского университета в Дании выяснили, что вирус герпеса может проникать в клетки мозга человека.

Как говорится в Journal of Experimental Medicine, вирус удаляет определенные метки с поверхности белка STING. Это помогает инфекции распространиться и открывает дорогу для развития вирусного энцефалита.

Предполагается, что изучение этого механизма позволит создать лекарства, которые защитят нервную систему от заражения, а также дадут клеткам мозга шанс на борьбу с вирусом, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В то же время американские биологи рассказали, что герпес может вызвать болезнь Альцгеймера. Исследователи заразили вирусом модель ткани головного мозга, из-за чего нейроны потеряли электрическую активности.

В журнале Science Advances подчеркивается: говорить о том, что вирус вызывает болезнь Альцгеймера напрямую, еще рано. Однако уже сейчас понятно, что герпес может быть одним факторов, которые повышают риск.

Герпес – одна из самых распространенных человеческих инфекций. Разновидности возбудителя герпеса поражают разные части тела: вызывает простуду на губах, лихорадку, сыпь и проникает в половые органы.

Ранее сообщалось, что генетики из Италии выявили происхождение двух главных разновидностей герпеса. По мнению исследователей, вирус появился в Африке около 5 тысяч лет назад и около 300 лет назад.