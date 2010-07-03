Врачи спасли мальчика, у которого из-за герпеса начали отказывать ноги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачам в Подмосковье удалось вылечить ребенка, у которого из-за герпеса начали отказывать ноги и начались галлюцинации. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения региона.
Шестилетнего мальчика доставили в Мытищинскую городскую клиническую больницу. Его состояние медики оценили как тяжелое. У ребенка диагностировали вирусный энцефалит.
"Одной из причин поражения центральной нервной системы стал вирус герпеса. Врачи сразу начали лечение, в том числе противовирусную терапию. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, наблюдается положительная динамика, восстановилась речь, он начал самостоятельно ходить", – сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что врачи Филатовской больницы спасли мальчика с врожденной патологией кишечника. У ребенка не было части органа. Медикам удалось создать его из собственных тканей пациента. Если раньше мальчик мог питаться только через трубку, то теперь он ест сам.
В конце августа специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике. Была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрескожной стабилизации. При удалении грыжи диска удалось снизить повреждение мышечных тканей и корешков спинного мозга, сократив реабилитационно-восстановительный период.
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