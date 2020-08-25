Ученые нашли новый подход к лечению болезни Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Американские ученые рассмотрели возможность воздействия на нейровоспаление, вызывающее болезнь Альцгеймера, с помощью специально разработанных антител, сообщает РИА Новости.

Исследователи из Центра по проблемам старения Сандерса-Брауна (SBCoA) при Университете Кентукки считают, что риск развития болезни Альцгеймера обусловлен такими факторами, как нейровоспаление, мембранный оборот, а также метаболизм липидов.

Они отмечают, что несколько лет назад идентифицировали ген TREM2. Это рецептор, экспрессируемый на миелоидной клетке-2, который при наличии мутации значительно увеличивает риск болезни Альцгеймера. По мнению ученых, активация рецептора TREM2 может стать эффективным методом лечения болезни Альцгеймера.

Они обнаружили, что терапевтическое нацеливание на TREM2 с использованием TREM2-активирующего антитела приводит к активации микроглии – резидентных макрофагов центральной нервной системы.

Новый подход успешно опробовали на мышах. Результаты исследования показали, что привлечение микроглии к амилоидным бляшкам привело к уменьшению отложения амилоида и в итоге к улучшению мозговой деятельности.

Исследователи надеются, что успех, достигнутый ими на лабораторном этапе, позволит вывести новый метод на уровень клинических испытаний.

Болезнь Альцгеймера пока считается неизлечимой. Заболевание проявляется в виде разрушения клеток мозга.

Роспотребнадзор в качестве профилактики болезни рекомендует регулярно делать физические упражнения. В ведомстве добавили, что физактивность помогает не только предотвратить и другие типы деменции, но и способствует нормализации сна и снижению уровня тревоги у пожилых людей. Кроме того, снизить риск развития Альцгеймера позволяют регулярная умственная деятельность, полноценный сон и умение справляться со стрессом.