Ученые обнаружили редкую генетическую форму деменции

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Ученые Пенсильванского университета в США обнаружили редкую генетическую форму деменции. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи проанализировали образцы ткани мозга человека, умершего от неизвестного нейродегенеративного заболевания. Они выявили мутацию в гене, который кодирует валозинсодержащий белок (VCP), а также скопления тау-белков и нейроны с пустыми полостями.

Исходя из замеченных нарушений, ученые назвали заболевание вакуолярной таупатией. Специалисты считают, что выявленные ими механизмы помогут разработать эффективные методы борьбы с деменцией.

Ранее британские врачи заявили, что внезапные перепады настроения могут быть предвестниками сосудистой деменции. Эмоциональные "качели" зачастую сигнализируют о скрытых переживаниях человека, перенесенном им стрессе или гормональном сбое, но иногда они могут говорить о наличии серьезного заболевания, уточнили специалисты.

Как правило, деменция является следствием инсульта или нескольких микроинсультов, повреждающих мозг. Ущерб носит необратимый характер, отмечают эксперты. Чтобы сократить риски возникновения болезни, по словам специалистов, следует выполнять несколько правил здорового образа жизни: не пить, не курить, отказаться от кофе и проводить больше времени на свежем воздухе.

