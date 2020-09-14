Ученые выяснили, почему с возрастом меняется ощущение времени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Японские нейрофизиологи Хаяши (Hayashi) и Иври (Ivry) из Национального института здоровья выяснили, что нейроны головного мозга с годами изменяют у человека восприятие времени. Соответствующие результаты исследований опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

Изменения в ощущении времени происходят из-за того, что нейроны надкраевой извилины теменной доли, которые как раз отвечают за "отсчет времени", с годами изнашиваются и отстают от темпа работы других нейронов. Так, с возрастом кажется, что время "летит" быстрее.

В ходе исследований ученые измеряли активность мозга участников эксперимента при помощи функциональной МРТ.

Так, сначала взрослые люди проходили процедуру визуальной адаптации, во время которой им 30 раз показывали так называемый адаптер – серый кружок в течение определенного промежутка времени. При этом его продолжительность была известна испытуемым. Сразу после этого им предлагали оценивать время показа тестового изображения в сравнении с "адаптером".

В результате испытаний ученые выяснили, что участники эксперимента недооценивали время в том случае, когда "адаптер" был продолжительным, и наоборот.

Активность нейронов снижалась каждый раз, когда сигнал "адаптера" был многократным, поэтому результаты участников были ошибочными. То есть при регулярно повторяющихся минутах, часах, днях человек также неверно оценивает время.

При этом чем больше утомлены нейроны, тем больше происходит искажение человеком времени.

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