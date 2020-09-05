Ученые обнаружили изменения в мозге космонавтов

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Ученые обнаружили изменения в структуре мозга у космонавтов, которые долго находились во внеземном пространстве. Это исходит из результатов исследования, опубликованного в Science Advances.

Специалисты изучили структуру мозга 11 российских космонавтов, которые находились на Международной космической станции в среднем 171 день. Каждый из них три раза прошел процедуру диффузионного МРТ мозга. Один раз ее проделали до отправки в космос, дважды – по возвращении на Землю.

Так, ученые зафиксировали изменение распределения белого и серого вещества у космонавтов. Также у них оказались увеличенными желудочки головного мозга. В них стало больше спинномозговой жидкости.

По мнению ученых, такие изменения являются следствием адаптации организма к невесомости. В первую очередь усиливается нагрузка на области мозга, отвечающие за контроль движения. Исследователи отметили, что через семь месяцев после нахождения на Земле структурные изменения мозга исчезают.

Ученые подчеркнули, что подобное исследование впервые удалось провести благодаря методам нейровизуализации. Сообщается, что именно они позволяют структурные и функциональные изменения мозга после космического полета.

Ранее стало известно, что в России планируют создать новый скафандр для космонавтов. Сообщалось, что над ним работают сотрудники Научно-производственного предприятия "Звезда".