Получивший травму Тихонов ушел из отряда космонавтов

Фото: twitter.com/roscosmos

Космонавт Николай Тихонов покинул отряд космонавтов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт центра подготовки космонавтов. В апреле он не смог улететь на МКС из-за травмы.

"Трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым расторгнут 31 июля 2020 года", – говорится в сообщении.

Тихонов был зачислен в отряд космонавтов в 2006 году. В июне 2009 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель".

Ранее сообщалось, что после травмы он может отправиться в полет осенью 2020 года.