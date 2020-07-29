Запуск ракеты "Протон-М" отложили из-за дополнительных проверок

17:01
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" отложили в связи с дополнительными проверками. Об этом сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".
Речь идет о дополнительных проверках узлов и агрегатов. Согласно уточненным данным, "Протон-М" полетит в 00:25 по московскому времени 31 июля. Причина назначения дополнительной проверки не раскрывается.
Сообщается, что ракета-носитель должна была отправить на орбиту российские телекоммуникационные аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Запуск ракеты будет транслироваться на официальном сайте "Роскосмоса".
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о большой вероятности сотрудничества с Китаем при освоении Луны. Кроме того, он рассказал о планах по полету космонавтов на Международную космическую станцию по сверхбыстрой схеме.
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