В "Роскосмосе" сообщили о проблемах при стыковке "Прогресса" с МКС

Фото: roscosmos.ru
Во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом Международной космической станции возникли трудности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса". Ситуация не помешала провести стыковку в автоматическом режиме.
"Наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени. Экипажем российского сегмента МКС и наземным персоналом управления осуществлялся контроль процесса стыковки", – сказали в госкорпорации.
Также там добавили, что необходимости в переходе на ручной режим управления не было. Весь процесс прошел в автоматическом режиме. Специалисты анализируют функционирование системы сближения.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что освоение Луны Россия может начать вместе с Китаем.
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