Корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к МКС

23 июля, 21:12
Фото: РИА Новости/пресс-служба "Роскосмоса"
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции. Кадры показаны в трансляции "Роскосмоса".
Он стал пятым кораблем, который добрался до МКС по сверхкороткой смене, то есть менее чем за четыре часа. Корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в 17:26 по московскому времени.
"Прогресс МС-15" доставил топливо и газы общей массой 600 килограммов. Кроме того, на нем были 1,5 тонны других грузов. К ним относятся укладка для проведения экспериментов, аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, санитарно-гигиенические предметы, предметы одежды и медикаменты.
Также корабль доставил рационы питания и 420 литров воды. Помимо этого, космонавты получили рыбные блюда, клубничный джем, компоты из яблок, груш и слив и напитки "Северная вишня" и "Лесная сказка".
Сообщается, что перед стартом ракеты возникли неполадки. В частности, пришлось заменить один из электродвигателей силового пояса, поскольку он был неисправен.
Ранее стало известно, что в 2022 году пройдет запуск новой ракеты-носителя "Рокот-М". Она будет задействована для запусков низкоорбитальных малых и средних космических аппаратов на солнечно-синхронные и околополярные орбиты.
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