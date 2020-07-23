Корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к МКС

Фото: РИА Новости/пресс-служба "Роскосмоса"

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-15" пристыковался к Международной космической станции. Кадры показаны в трансляции "Роскосмоса".

Он стал пятым кораблем, который добрался до МКС по сверхкороткой смене, то есть менее чем за четыре часа. Корабль был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур в 17:26 по московскому времени.

"Прогресс МС-15" доставил топливо и газы общей массой 600 килограммов. Кроме того, на нем были 1,5 тонны других грузов. К ним относятся укладка для проведения экспериментов, аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, санитарно-гигиенические предметы, предметы одежды и медикаменты.

Также корабль доставил рационы питания и 420 литров воды. Помимо этого, космонавты получили рыбные блюда, клубничный джем, компоты из яблок, груш и слив и напитки "Северная вишня" и "Лесная сказка".

Сообщается, что перед стартом ракеты возникли неполадки. В частности, пришлось заменить один из электродвигателей силового пояса, поскольку он был неисправен.

Ранее стало известно, что в 2022 году пройдет запуск новой ракеты-носителя "Рокот-М". Она будет задействована для запусков низкоорбитальных малых и средних космических аппаратов на солнечно-синхронные и околополярные орбиты.